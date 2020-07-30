Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 677.502.245
Garanti Bankası 631.906.436
Güneş Sigorta 534.737.
30.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:42
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|677.502.245
|Garanti Bankası
|631.906.436
|Güneş Sigorta
|534.737.168
|Emlak Konut GMYO
|505.033.166
|Akbank
|349.251.533
|Türk Hava Yolları
|229.021.538
|İş Finansal Kiralama
|226.711.198
|Kardemir (D)
|225.477.210
|Migros Ticaret
|204.216.326
|Arçelik
|198.820.458
|Deva Holding
|170.744.102
|Halkbank
|167.448.245
|Ereğli Demir Çelik
|161.949.141
|Yapı ve Kredi Bankası
|161.127.506
|Vakıflar Bankası
|148.761.815
|Odaş Elektrik
|133.077.622
|Halk GMYO
|126.167.709
|Eczacıbaşı İlaç
|122.565.632
|Tekfen Holding
|117.723.387
|Turkcell
|108.748.430
Kaynak: AA