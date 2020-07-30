Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

ASELSAN 677.502.245

Garanti Bankası 631.906.436

Güneş Sigorta 534.737.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 677.502.245 Garanti Bankası 631.906.436 Güneş Sigorta 534.737.168 Emlak Konut GMYO 505.033.166 Akbank 349.251.533 Türk Hava Yolları 229.021.538 İş Finansal Kiralama 226.711.198 Kardemir (D) 225.477.210 Migros Ticaret 204.216.326 Arçelik 198.820.458 Deva Holding 170.744.102 Halkbank 167.448.245 Ereğli Demir Çelik 161.949.141 Yapı ve Kredi Bankası 161.127.506 Vakıflar Bankası 148.761.815 Odaş Elektrik 133.077.622 Halk GMYO 126.167.709 Eczacıbaşı İlaç 122.565.632 Tekfen Holding 117.723.387 Turkcell 108.748.430 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA