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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 677.502.245
Garanti Bankası 631.906.436
Güneş Sigorta 534.737.

Borsada işlem hacmi sıralaması
30.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:42

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 677.502.245
Garanti Bankası 631.906.436
Güneş Sigorta 534.737.168
Emlak Konut GMYO 505.033.166
Akbank 349.251.533
Türk Hava Yolları 229.021.538
İş Finansal Kiralama 226.711.198
Kardemir (D) 225.477.210
Migros Ticaret 204.216.326
Arçelik 198.820.458
Deva Holding 170.744.102
Halkbank 167.448.245
Ereğli Demir Çelik 161.949.141
Yapı ve Kredi Bankası 161.127.506
Vakıflar Bankası 148.761.815
Odaş Elektrik 133.077.622
Halk GMYO 126.167.709
Eczacıbaşı İlaç 122.565.632
Tekfen Holding 117.723.387
Turkcell 108.748.430
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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