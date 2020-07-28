Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 2.827.349.375
Güneş Sigorta 2.148.941.265
Kardemir (D) 1.332.563.
28.07.2020 18:39 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:42
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|2.827.349.375
|Güneş Sigorta
|2.148.941.265
|Kardemir (D)
|1.332.563.323
|Emlak Konut GMYO
|1.321.697.543
|Garanti Bankası
|1.240.851.638
|Türk Hava Yolları
|612.541.870
|Karsan Otomotiv
|609.023.265
|GSD Holding
|549.406.793
|Sasa Polyester
|496.646.655
|Şişe Cam
|486.061.608
|DO-CO
|451.012.966
|Ereğli Demir Çelik
|441.377.949
|Ege Endüstri
|437.305.884
|Arçelik
|421.582.242
|Akbank
|398.528.573
|Yapı ve Kredi Bankası
|377.621.230
|Torunlar GMYO
|358.422.968
|Turkcell
|346.804.708
|Petkim
|344.703.094
|Tüpraş
|341.820.164
Kaynak: AA