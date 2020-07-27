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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 3.533.063.119
Emlak Konut GMYO 1.000.237.485
Garanti Bankası 838.323.

Borsada işlem hacmi sıralaması
27.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:17

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 3.533.063.119
Emlak Konut GMYO 1.000.237.485
Garanti Bankası 838.323.230
Güneş Sigorta 741.529.458
Şişe Cam 687.441.130
Sasa Polyester 660.948.197
Türk Hava Yolları 539.759.216
DO-CO 468.523.667
Kardemir (D) 443.461.664
Tüpraş 424.639.311
İş Finansal Kiralama 391.095.249
Ereğli Demir Çelik 322.761.762
Petkim 286.603.647
Global Yatırım Holding 283.055.764
TAV Havalimanları 279.576.784
Koza Madencilik 274.667.197
Akbank 254.967.602
Turkcell 244.755.493
Arçelik 233.055.577
Yapı ve Kredi Bankası 227.356.545
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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