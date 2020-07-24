Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 1.814.620.430
ASELSAN 1.797.752.832
Emlak Konut GMYO 1.520.070.
24.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:44
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.814.620.430
|ASELSAN
|1.797.752.832
|Emlak Konut GMYO
|1.520.070.274
|Trakya Cam
|618.792.245
|Alkim Kimya
|615.767.212
|Soda Sanayii
|511.100.402
|Türk Hava Yolları
|507.515.906
|Global Yatırım Holding
|473.796.752
|Karsan Otomotiv
|471.220.355
|Arçelik
|464.727.390
|Garanti Bankası
|435.685.353
|İş Finansal Kiralama
|336.326.862
|Sasa Polyester
|309.406.235
|Kardemir (D)
|303.209.374
|Torunlar GMYO
|294.541.458
|GSD Holding
|284.317.857
|Odaş Elektrik
|242.361.096
|Yapı ve Kredi Bankası
|224.926.567
|TAV Havalimanları
|224.303.767
|Turkcell
|223.105.864
Kaynak: AA