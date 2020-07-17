Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Sasa Polyester 1.504.348.481
Garanti Bankası 1.072.221.
17.07.2020 18:59 | Son Güncelleme: 17.07.2020 19:02
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Sasa Polyester
|1.504.348.481
|Garanti Bankası
|1.072.221.899
|Güneş Sigorta
|962.981.403
|Emlak Konut GMYO
|922.999.110
|Koza Madencilik
|615.486.943
|Aselsan
|599.186.712
|İpek Doğal Enerji
|589.908.352
|İş Fin.Kir.
|450.761.404
|Türk Hava Yolları
|440.169.788
|Şişe Cam
|436.796.852
|Torunlar GMYO
|381.242.119
|Odaş Elektrik
|353.966.791
|Ereğli Demir Çelik
|342.813.107
|Trakya Cam
|318.272.747
|Akbank
|318.185.527
|Tekfen Holding
|315.874.296
|Koza Altın
|303.845.000
|T. Halk Bankası
|261.676.178
|Türk Telekom
|250.824.994
|Kerevitaş Gıda
|242.459.536
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA