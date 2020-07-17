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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Sasa Polyester 1.504.348.481
Garanti Bankası 1.072.221.

Borsada işlem hacmi sıralaması
17.07.2020 18:59 | Son Güncelleme: 17.07.2020 19:02

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Sasa Polyester 1.504.348.481
Garanti Bankası 1.072.221.899
Güneş Sigorta 962.981.403
Emlak Konut GMYO 922.999.110
Koza Madencilik 615.486.943
Aselsan 599.186.712
İpek Doğal Enerji 589.908.352
İş Fin.Kir. 450.761.404
Türk Hava Yolları 440.169.788
Şişe Cam 436.796.852
Torunlar GMYO 381.242.119
Odaş Elektrik 353.966.791
Ereğli Demir Çelik 342.813.107
Trakya Cam 318.272.747
Akbank 318.185.527
Tekfen Holding 315.874.296
Koza Altın 303.845.000
T. Halk Bankası 261.676.178
Türk Telekom 250.824.994
Kerevitaş Gıda 242.459.536

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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