Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi

Aselsan 1.197.544.465

Emlak Konut GMYO 1.098.773.166

Türk Hava Yolları 1.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Aselsan 1.197.544.465 Emlak Konut GMYO 1.098.773.166 Türk Hava Yolları 1.020.954.860 Garanti Bankası 989.754.100 Sasa Polyester 973.765.512 Odaş Elektrik 966.212.280 Trakya Cam 901.050.695 T. Halk Bankası 789.345.341 Vakıflar Bankası 676.311.636 Şişe Cam 646.779.726 Ereğli Demir Çelik 555.402.393 Kardemir (D) 501.963.149 Global Yat. Holding 469.479.417 Yapı ve Kredi Bank. 428.869.654 Akbank 427.686.255 Karsan Otomotiv 369.322.547 Petkim 360.361.549 Torunlar GMYO 354.562.508 Tüpraş 338.096.421 Tekfen Holding 316.174.507 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA