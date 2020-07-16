Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Aselsan 1.197.544.465
Emlak Konut GMYO 1.098.773.166
Türk Hava Yolları 1.
16.07.2020 18:51 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:54
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Aselsan
|1.197.544.465
|Emlak Konut GMYO
|1.098.773.166
|Türk Hava Yolları
|1.020.954.860
|Garanti Bankası
|989.754.100
|Sasa Polyester
|973.765.512
|Odaş Elektrik
|966.212.280
|Trakya Cam
|901.050.695
|T. Halk Bankası
|789.345.341
|Vakıflar Bankası
|676.311.636
|Şişe Cam
|646.779.726
|Ereğli Demir Çelik
|555.402.393
|Kardemir (D)
|501.963.149
|Global Yat. Holding
|469.479.417
|Yapı ve Kredi Bank.
|428.869.654
|Akbank
|427.686.255
|Karsan Otomotiv
|369.322.547
|Petkim
|360.361.549
|Torunlar GMYO
|354.562.508
|Tüpraş
|338.096.421
|Tekfen Holding
|316.174.507
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA