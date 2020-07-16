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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Aselsan 1.197.544.465
Emlak Konut GMYO 1.098.773.166
Türk Hava Yolları 1.

Borsada işlem hacmi sıralaması
16.07.2020 18:51 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:54

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Aselsan 1.197.544.465
Emlak Konut GMYO 1.098.773.166
Türk Hava Yolları 1.020.954.860
Garanti Bankası 989.754.100
Sasa Polyester 973.765.512
Odaş Elektrik 966.212.280
Trakya Cam 901.050.695
T. Halk Bankası 789.345.341
Vakıflar Bankası 676.311.636
Şişe Cam 646.779.726
Ereğli Demir Çelik 555.402.393
Kardemir (D) 501.963.149
Global Yat. Holding 469.479.417
Yapı ve Kredi Bank. 428.869.654
Akbank 427.686.255
Karsan Otomotiv 369.322.547
Petkim 360.361.549
Torunlar GMYO 354.562.508
Tüpraş 338.096.421
Tekfen Holding 316.174.507

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

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