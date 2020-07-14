Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 2.252.012.688
Trakya Cam 1.590.826.560
Şişe Cam 1.452.
14.07.2020 18:53 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:56
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|2.252.012.688
|Trakya Cam
|1.590.826.560
|Şişe Cam
|1.452.324.912
|Garanti Bankası
|926.366.453
|Türk Hava Yolları
|864.859.225
|Ereğli Demir Çelik
|842.530.414
|Odaş Elektrik
|774.914.197
|Karsan Otomotiv
|722.240.737
|Sasa Polyester
|593.135.211
|Zorlu Enerji
|559.485.493
|Şekerbank
|539.868.128
|Kardemir (D)
|471.825.820
|Petkim
|461.709.010
|Vestel
|459.159.169
|Güneş Sigorta
|423.926.160
|Torunlar GMYO
|419.521.917
|Albaraka Türk
|419.182.094
|T.S.K.B.
|419.058.533
|Aselsan
|415.130.934
|Yapı ve Kredi Bank.
|400.619.237
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA