Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi

Emlak Konut GMYO 2.252.012.688

Trakya Cam 1.590.826.560

Şişe Cam 1.452.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 2.252.012.688 Trakya Cam 1.590.826.560 Şişe Cam 1.452.324.912 Garanti Bankası 926.366.453 Türk Hava Yolları 864.859.225 Ereğli Demir Çelik 842.530.414 Odaş Elektrik 774.914.197 Karsan Otomotiv 722.240.737 Sasa Polyester 593.135.211 Zorlu Enerji 559.485.493 Şekerbank 539.868.128 Kardemir (D) 471.825.820 Petkim 461.709.010 Vestel 459.159.169 Güneş Sigorta 423.926.160 Torunlar GMYO 419.521.917 Albaraka Türk 419.182.094 T.S.K.B. 419.058.533 Aselsan 415.130.934 Yapı ve Kredi Bank. 400.619.237 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA