Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi

Emlak Konut GMYO 1.670.820.568

Türk Hava Yolları 1.063.258.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 1.670.820.568 Türk Hava Yolları 1.063.258.092 Garanti Bankası 1.033.728.475 Odaş Elektrik 858.374.955 Trakya Cam 699.473.197 Sasa Polyester 656.136.054 Petkim 645.288.691 Ereğli Demir Çelik 625.722.600 Akbank 599.084.827 Şekerbank 591.431.447 Yapı ve Kredi Bank. 577.547.595 Karsan Otomotiv 576.678.262 Aselsan 516.522.425 Şişe Cam 492.800.203 Vakıflar Bankası 467.458.875 Kardemir (D) 449.462.483 Tekfen Holding 436.424.012 Zorlu Enerji 403.395.039 T. Halk Bankası 370.725.915 Turkcell 358.501.217 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA