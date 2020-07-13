Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 1.670.820.568
Türk Hava Yolları 1.063.258.
13.07.2020 18:51 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:51
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|1.670.820.568
|Türk Hava Yolları
|1.063.258.092
|Garanti Bankası
|1.033.728.475
|Odaş Elektrik
|858.374.955
|Trakya Cam
|699.473.197
|Sasa Polyester
|656.136.054
|Petkim
|645.288.691
|Ereğli Demir Çelik
|625.722.600
|Akbank
|599.084.827
|Şekerbank
|591.431.447
|Yapı ve Kredi Bank.
|577.547.595
|Karsan Otomotiv
|576.678.262
|Aselsan
|516.522.425
|Şişe Cam
|492.800.203
|Vakıflar Bankası
|467.458.875
|Kardemir (D)
|449.462.483
|Tekfen Holding
|436.424.012
|Zorlu Enerji
|403.395.039
|T. Halk Bankası
|370.725.915
|Turkcell
|358.501.217
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA