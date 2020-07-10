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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 2.369.100.433
Garanti Bankası 1.311.088.

Borsada işlem hacmi sıralaması
10.07.2020 18:49 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:54

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 2.369.100.433
Garanti Bankası 1.311.088.166
Trakya Cam 1.286.875.474
Şişe Cam 1.244.419.539
Türk Hava Yolları 1.186.723.117
Aselsan 856.274.671
Kardemir (D) 800.692.435
Odaş Elektrik 783.905.892
Karsan Otomotiv 707.972.325
Zorlu Enerji 587.711.412
Tekfen Holding 586.360.434
Ereğli Demir Çelik 563.880.013
Petkim 506.529.654
T. Halk Bankası 494.725.799
Vakıflar Bankası 476.150.858
Akbank 443.216.146
Turkcell 441.512.856
Tüpraş 350.231.457
Yapı ve Kredi Bank. 304.321.313
Soda Sanayii 300.732.042

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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