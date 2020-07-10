Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi

Emlak Konut GMYO 2.369.100.433

Garanti Bankası 1.311.088.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 2.369.100.433 Garanti Bankası 1.311.088.166 Trakya Cam 1.286.875.474 Şişe Cam 1.244.419.539 Türk Hava Yolları 1.186.723.117 Aselsan 856.274.671 Kardemir (D) 800.692.435 Odaş Elektrik 783.905.892 Karsan Otomotiv 707.972.325 Zorlu Enerji 587.711.412 Tekfen Holding 586.360.434 Ereğli Demir Çelik 563.880.013 Petkim 506.529.654 T. Halk Bankası 494.725.799 Vakıflar Bankası 476.150.858 Akbank 443.216.146 Turkcell 441.512.856 Tüpraş 350.231.457 Yapı ve Kredi Bank. 304.321.313 Soda Sanayii 300.732.042 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA