Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi

Şişe Cam 3.881.902.915

Türk Hava Yolları 1.794.327.651

Trakya Cam 1.471.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Şişe Cam 3.881.902.915 Türk Hava Yolları 1.794.327.651 Trakya Cam 1.471.009.837 Emlak Konut GMYO 1.432.368.399 Garanti Bankası 1.302.365.607 Odaş Elektrik 1.167.550.110 Petkim 1.159.108.988 Ereğli Demir Çelik 1.009.577.039 Aselsan 949.886.940 Kardemir (D) 905.121.346 Soda Sanayii 674.573.018 Zorlu Enerji 536.960.863 Tekfen Holding 534.762.054 Akbank 510.107.912 Karsan Otomotiv 491.986.632 Güneş Sigorta 463.557.277 Tüpraş 421.618.278 Arçelik 402.768.573 Pegasus 396.678.295 MLP Sağlık 368.618.941 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA