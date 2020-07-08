Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi

Emlak Konut GMYO 2.498.801.975

Kardemir (D) 2.004.427.095

Şişe Cam 1.659.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 2.498.801.975 Kardemir (D) 2.004.427.095 Şişe Cam 1.659.101.682 Garanti Bankası 1.599.356.254 Petkim 1.426.957.185 Tekfen Holding 1.160.758.417 Trakya Cam 979.781.286 Akbank 970.169.929 T. Halk Bankası 748.297.804 Ereğli Demir Çelik 686.141.874 Türk Hava Yolları 682.349.902 Tüpraş 641.107.595 Güneş Sigorta 580.788.712 Odaş Elektrik 554.364.071 Aselsan 548.668.454 Zorlu Enerji 523.851.566 Karsan Otomotiv 522.985.147 Vakıflar Bankası 504.748.099 MLP Sağlık 455.091.453 Soda Sanayii 444.062.767 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA