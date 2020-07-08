Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 2.498.801.975
Kardemir (D) 2.004.427.095
Şişe Cam 1.659.
08.07.2020 18:43 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:46
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|2.498.801.975
|Kardemir (D)
|2.004.427.095
|Şişe Cam
|1.659.101.682
|Garanti Bankası
|1.599.356.254
|Petkim
|1.426.957.185
|Tekfen Holding
|1.160.758.417
|Trakya Cam
|979.781.286
|Akbank
|970.169.929
|T. Halk Bankası
|748.297.804
|Ereğli Demir Çelik
|686.141.874
|Türk Hava Yolları
|682.349.902
|Tüpraş
|641.107.595
|Güneş Sigorta
|580.788.712
|Odaş Elektrik
|554.364.071
|Aselsan
|548.668.454
|Zorlu Enerji
|523.851.566
|Karsan Otomotiv
|522.985.147
|Vakıflar Bankası
|504.748.099
|MLP Sağlık
|455.091.453
|Soda Sanayii
|444.062.767
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA