Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi

Emlak Konut GMYO 4.375.901.969

Şişe Cam 2.253.858.357

Petkim 1.811.298.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 4.375.901.969 Şişe Cam 2.253.858.357 Petkim 1.811.298.316 Odaş Elektrik 1.611.028.055 Garanti Bankası 1.557.074.320 Tekfen Holding 1.515.961.121 Tüpraş 1.039.705.979 Türk Hava Yolları 862.203.948 Aselsan 855.543.096 Akbank 818.998.825 Karsan Otomotiv 755.544.387 Kardemir (D) 724.003.139 Soda Sanayii 695.344.416 Turkcell 690.140.524 Eczacıbaşı İlaç 690.124.083 İş GMYO 667.432.723 Güneş Sigorta 633.885.464 İş Fin.Kir. 631.460.326 Doğan Holding 628.285.509 Oyak Çimento 583.216.701 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA