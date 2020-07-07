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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 4.375.901.969
Şişe Cam 2.253.858.357
Petkim 1.811.298.

Borsada işlem hacmi sıralaması
07.07.2020 18:51 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:54

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 4.375.901.969
Şişe Cam 2.253.858.357
Petkim 1.811.298.316
Odaş Elektrik 1.611.028.055
Garanti Bankası 1.557.074.320
Tekfen Holding 1.515.961.121
Tüpraş 1.039.705.979
Türk Hava Yolları 862.203.948
Aselsan 855.543.096
Akbank 818.998.825
Karsan Otomotiv 755.544.387
Kardemir (D) 724.003.139
Soda Sanayii 695.344.416
Turkcell 690.140.524
Eczacıbaşı İlaç 690.124.083
İş GMYO 667.432.723
Güneş Sigorta 633.885.464
İş Fin.Kir. 631.460.326
Doğan Holding 628.285.509
Oyak Çimento 583.216.701

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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