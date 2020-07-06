Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Tekfen Holding 1.406.363.664
Emlak Konut GMYO 1.400.887.
06.07.2020 18:43 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:43
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Tekfen Holding
|1.406.363.664
|Emlak Konut GMYO
|1.400.887.804
|Odaş Elektrik
|1.119.288.671
|Şişe Cam
|1.011.265.704
|Kardemir (D)
|908.629.555
|Garanti Bankası
|835.866.596
|Türk Hava Yolları
|767.614.322
|Karsan Otomotiv
|595.230.417
|Albaraka Türk
|578.079.523
|Akbank
|573.642.174
|Şekerbank
|521.618.607
|Migros Ticaret
|468.062.961
|Bim Mağazalar
|450.166.772
|İş Fin.Kir.
|425.249.399
|Aselsan
|415.915.124
|Şok Marketler
|392.040.491
|Petkim
|380.088.910
|Tüpraş
|375.289.017
|Torunlar GMYO
|315.926.139
|Güneş Sigorta
|314.767.011
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA