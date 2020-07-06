Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi

Tekfen Holding 1.406.363.664

Emlak Konut GMYO 1.400.887.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Tekfen Holding 1.406.363.664 Emlak Konut GMYO 1.400.887.804 Odaş Elektrik 1.119.288.671 Şişe Cam 1.011.265.704 Kardemir (D) 908.629.555 Garanti Bankası 835.866.596 Türk Hava Yolları 767.614.322 Karsan Otomotiv 595.230.417 Albaraka Türk 578.079.523 Akbank 573.642.174 Şekerbank 521.618.607 Migros Ticaret 468.062.961 Bim Mağazalar 450.166.772 İş Fin.Kir. 425.249.399 Aselsan 415.915.124 Şok Marketler 392.040.491 Petkim 380.088.910 Tüpraş 375.289.017 Torunlar GMYO 315.926.139 Güneş Sigorta 314.767.011 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA