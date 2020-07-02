Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 1.293.157.486

Karsan Otomotiv 1.043.717.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.293.157.486 Karsan Otomotiv 1.043.717.604 İş Finansal Kiralama 1.043.479.714 Emlak Konut GMYO 953.721.897 Türk Hava Yolları 921.381.248 Şişe Cam 838.822.084 Kardemir (D) 812.472.089 Aselsan 642.701.225 Ereğli Demir Çelik 582.509.484 Turkcell 499.726.411 Albaraka Türk 467.164.147 Akbank 465.111.264 İş Bankası (C) 436.911.748 Eczacıbaşı İlaç 415.077.471 Bizim Mağazaları 402.077.950 Halkbank 401.576.732 Petkim 397.780.600 Trakya Cam 386.882.967 Odaş Elektrik 381.855.223 Tüpraş 345.315.677 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA