Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.293.157.486
Karsan Otomotiv 1.043.717.
02.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:44
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.293.157.486
|Karsan Otomotiv
|1.043.717.604
|İş Finansal Kiralama
|1.043.479.714
|Emlak Konut GMYO
|953.721.897
|Türk Hava Yolları
|921.381.248
|Şişe Cam
|838.822.084
|Kardemir (D)
|812.472.089
|Aselsan
|642.701.225
|Ereğli Demir Çelik
|582.509.484
|Turkcell
|499.726.411
|Albaraka Türk
|467.164.147
|Akbank
|465.111.264
|İş Bankası (C)
|436.911.748
|Eczacıbaşı İlaç
|415.077.471
|Bizim Mağazaları
|402.077.950
|Halkbank
|401.576.732
|Petkim
|397.780.600
|Trakya Cam
|386.882.967
|Odaş Elektrik
|381.855.223
|Tüpraş
|345.315.677
Kaynak: AA