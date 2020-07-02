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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.293.157.486
Karsan Otomotiv 1.043.717.

Borsada işlem hacmi sıralaması
02.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:44

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.293.157.486
Karsan Otomotiv 1.043.717.604
İş Finansal Kiralama 1.043.479.714
Emlak Konut GMYO 953.721.897
Türk Hava Yolları 921.381.248
Şişe Cam 838.822.084
Kardemir (D) 812.472.089
Aselsan 642.701.225
Ereğli Demir Çelik 582.509.484
Turkcell 499.726.411
Albaraka Türk 467.164.147
Akbank 465.111.264
İş Bankası (C) 436.911.748
Eczacıbaşı İlaç 415.077.471
Bizim Mağazaları 402.077.950
Halkbank 401.576.732
Petkim 397.780.600
Trakya Cam 386.882.967
Odaş Elektrik 381.855.223
Tüpraş 345.315.677
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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