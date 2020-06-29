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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.999.444.076
Odaş Elektrik 1.126.386.575
Halkbank 1.001.231.

Borsada işlem hacmi sıralaması
29.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:04

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.999.444.076
Odaş Elektrik 1.126.386.575
Halkbank 1.001.231.427
ASELSAN 970.740.072
Akbank 843.739.863
Kardemir (D) 834.427.112
Vakıflar Bankası 803.203.950
Emlak Konut GMYO 641.279.695
Türk Hava Yolları 499.907.864
Zorlu Enerji 443.778.845
İş Finansal Kiralama 435.837.535
Yapı ve Kredi Bankası 391.941.852
Karsan Otomotiv 372.239.545
Gübre Fabrikaları 358.738.259
T.S.K.B. 354.383.686
Şişe Cam 335.093.947
İş Bankası (C) 330.059.846
Arçelik 268.457.005
Petkim 267.971.722
Tekfen Holding 265.054.996
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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