Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.999.444.076
Odaş Elektrik 1.126.386.575
Halkbank 1.001.231.
29.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:04
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.999.444.076
|Odaş Elektrik
|1.126.386.575
|Halkbank
|1.001.231.427
|ASELSAN
|970.740.072
|Akbank
|843.739.863
|Kardemir (D)
|834.427.112
|Vakıflar Bankası
|803.203.950
|Emlak Konut GMYO
|641.279.695
|Türk Hava Yolları
|499.907.864
|Zorlu Enerji
|443.778.845
|İş Finansal Kiralama
|435.837.535
|Yapı ve Kredi Bankası
|391.941.852
|Karsan Otomotiv
|372.239.545
|Gübre Fabrikaları
|358.738.259
|T.S.K.B.
|354.383.686
|Şişe Cam
|335.093.947
|İş Bankası (C)
|330.059.846
|Arçelik
|268.457.005
|Petkim
|267.971.722
|Tekfen Holding
|265.054.996
Kaynak: AA