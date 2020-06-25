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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Güneş Sigorta 1.104.760.536
Garanti Bankası 1.039.256.256
Odaş Elektrik 959.330.

Borsada işlem hacmi sıralaması
25.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:42

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Güneş Sigorta 1.104.760.536
Garanti Bankası 1.039.256.256
Odaş Elektrik 959.330.572
Halkbank 943.050.983
Tekfen Holding 917.141.661
Kardemir (D) 854.703.958
ASELSAN 738.074.486
Vakıflar Bankası 732.293.067
Akbank 657.055.883
Emlak Konut GMYO 579.611.796
Türk Hava Yolları 561.323.571
Petkim 441.305.715
Karsan Otomotiv 392.853.468
Ereğli Demir Çelik 385.881.724
Turkcell 384.703.283
Tüpraş 316.150.698
Zorlu Enerji 296.306.878
İş Finansal Kiralama 293.747.619
Halk GMYO 286.414.088
Bim Mağazalar 277.039.233
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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