Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Güneş Sigorta 1.104.760.536

Garanti Bankası 1.039.256.256

Odaş Elektrik 959.330.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Güneş Sigorta 1.104.760.536 Garanti Bankası 1.039.256.256 Odaş Elektrik 959.330.572 Halkbank 943.050.983 Tekfen Holding 917.141.661 Kardemir (D) 854.703.958 ASELSAN 738.074.486 Vakıflar Bankası 732.293.067 Akbank 657.055.883 Emlak Konut GMYO 579.611.796 Türk Hava Yolları 561.323.571 Petkim 441.305.715 Karsan Otomotiv 392.853.468 Ereğli Demir Çelik 385.881.724 Turkcell 384.703.283 Tüpraş 316.150.698 Zorlu Enerji 296.306.878 İş Finansal Kiralama 293.747.619 Halk GMYO 286.414.088 Bim Mağazalar 277.039.233 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA