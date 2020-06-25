Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Güneş Sigorta 1.104.760.536
Garanti Bankası 1.039.256.256
Odaş Elektrik 959.330.
25.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:42
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Güneş Sigorta
|1.104.760.536
|Garanti Bankası
|1.039.256.256
|Odaş Elektrik
|959.330.572
|Halkbank
|943.050.983
|Tekfen Holding
|917.141.661
|Kardemir (D)
|854.703.958
|ASELSAN
|738.074.486
|Vakıflar Bankası
|732.293.067
|Akbank
|657.055.883
|Emlak Konut GMYO
|579.611.796
|Türk Hava Yolları
|561.323.571
|Petkim
|441.305.715
|Karsan Otomotiv
|392.853.468
|Ereğli Demir Çelik
|385.881.724
|Turkcell
|384.703.283
|Tüpraş
|316.150.698
|Zorlu Enerji
|296.306.878
|İş Finansal Kiralama
|293.747.619
|Halk GMYO
|286.414.088
|Bim Mağazalar
|277.039.233
Kaynak: AA