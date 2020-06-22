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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.258.557.204
Vakıflar Bankası 1.841.068.744
Halkbank 1.403.905.

Borsada işlem hacmi sıralaması
22.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:37

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.258.557.204
Vakıflar Bankası 1.841.068.744
Halkbank 1.403.905.726
Türk Hava Yolları 1.362.179.113
Emlak Konut GMYO 1.151.165.825
Akbank 1.069.930.653
ASELSAN 803.141.066
Tüpraş 778.570.106
Kardemir (D) 775.747.320
Turkcell 739.675.225
Karsan Otomotiv 656.346.232
Bizim Mağazaları 558.253.022
Yapı ve Kredi Bankası 533.960.630
Petkim 486.427.816
Ereğli Demir Çelik 484.228.443
İş Bankası (C) 471.931.431
Şişe Cam 457.758.435
Tekfen Holding 378.027.777
Albaraka Türk 309.033.414
Koza Madencilik 299.567.696
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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