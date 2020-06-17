Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Eczacıbaşı İlaç 1.052.915.417

Garanti Bankası 801.255.516

ASELSAN 784.388.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Eczacıbaşı İlaç 1.052.915.417 Garanti Bankası 801.255.516 ASELSAN 784.388.045 Emlak Konut GMYO 503.346.472 Türk Hava Yolları 468.540.478 Güneş Sigorta 458.957.195 Şekerbank 415.360.559 Kardemir (D) 398.023.616 Turkcell 390.662.235 Odaş Elektrik 374.974.995 Torunlar GMYO 368.532.083 Deva Holding 356.920.083 Karsan Otomotiv 335.465.701 Petkim 324.734.339 Albaraka Türk 304.172.986 Akbank 302.239.353 Şişe Cam 292.216.956 Bim Mağazalar 284.487.076 Yapı ve Kredi Bankası 248.608.021 Vestel 237.267.415 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA