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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.291.917.309
ASELSAN 1.249.420.361
Odaş Elektrik 969.424.

Borsada işlem hacmi sıralaması
16.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:44

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.291.917.309
ASELSAN 1.249.420.361
Odaş Elektrik 969.424.306
İş Finansal Kiralama 833.923.884
Turkcell 815.908.190
Emlak Konut GMYO 717.859.730
Türk Hava Yolları 650.962.927
Karsan Otomotiv 623.729.424
Akbank 497.662.657
Petkim 364.762.884
Eczacıbaşı İlaç 347.871.584
Tüpraş 333.707.304
Tekfen Holding 332.169.505
Vakıflar Bankası 326.105.734
Sasa Polyester 310.838.311
Kardemir (D) 300.421.657
Güneş Sigorta 296.618.513
Yapı ve Kredi Bankası 293.254.211
Arçelik 286.501.908
Halkbank 263.365.395
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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