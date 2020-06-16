Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 1.291.917.309

ASELSAN 1.249.420.361

Odaş Elektrik 969.424.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.291.917.309 ASELSAN 1.249.420.361 Odaş Elektrik 969.424.306 İş Finansal Kiralama 833.923.884 Turkcell 815.908.190 Emlak Konut GMYO 717.859.730 Türk Hava Yolları 650.962.927 Karsan Otomotiv 623.729.424 Akbank 497.662.657 Petkim 364.762.884 Eczacıbaşı İlaç 347.871.584 Tüpraş 333.707.304 Tekfen Holding 332.169.505 Vakıflar Bankası 326.105.734 Sasa Polyester 310.838.311 Kardemir (D) 300.421.657 Güneş Sigorta 296.618.513 Yapı ve Kredi Bankası 293.254.211 Arçelik 286.501.908 Halkbank 263.365.395 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA