Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Türk Hava Yolları 943.420.479

Emlak Konut GMYO 762.741.204

Sasa Polyester 710.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 943.420.479 Emlak Konut GMYO 762.741.204 Sasa Polyester 710.009.068 Garanti Bankası 693.201.447 Güneş Sigorta 689.106.111 ASELSAN 545.380.237 Koza Madencilik 521.103.954 Karsan Otomotiv 466.225.657 İş Finansal Kiralama 465.002.157 Tekfen Holding 443.251.151 Petkim 429.078.006 Koza Altın 414.045.015 Kardemir (D) 374.526.418 İpek Doğal Enerji 330.639.890 Turkcell 315.984.496 Eczacıbaşı İlaç 305.084.825 Pegasus 286.856.998 Bim Mağazalar 277.932.985 Akbank 274.232.539 Yapı ve Kredi Bankası 247.218.958 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA