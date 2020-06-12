Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Türk Hava Yolları 1.018.230.018

ASELSAN 960.670.706

Garanti Bankası 885.223.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.018.230.018 ASELSAN 960.670.706 Garanti Bankası 885.223.213 Güneş Sigorta 791.908.473 Emlak Konut GMYO 694.805.519 Pegasus 672.789.565 Eczacıbaşı İlaç 637.700.248 Petkim 620.537.922 Kardemir (D) 465.311.689 T.S.K.B. 391.055.027 Akbank 355.171.963 Tekfen Holding 334.397.299 Migros Ticaret 318.967.559 Tüpraş 282.693.312 MLP Sağlık 260.182.021 Bizim Mağazaları 238.872.735 Odaş Elektrik 234.997.474 Vakıflar Bankası 234.199.770 Karsan Otomotiv 222.465.500 Bim Mağazalar 221.679.159 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA