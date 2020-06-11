Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Emlak Konut GMYO 1.355.298.465

Garanti Bankası 1.017.804.564

ASELSAN 998.475.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 1.355.298.465 Garanti Bankası 1.017.804.564 ASELSAN 998.475.568 Petkim 835.053.665 Şok Marketler 632.780.438 Türk Hava Yolları 514.949.821 Sasa Polyester 503.597.251 Kardemir (D) 498.066.310 T.S.K.B. 477.479.201 Güneş Sigorta 418.531.754 Bizim Mağazaları 414.334.739 Odaş Elektrik 408.327.482 Akbank 405.447.783 Tekfen Holding 367.057.114 Yapı ve Kredi Bankası 309.022.552 Koza Madencilik 286.805.163 Tüpraş 262.330.978 Ereğli Demir Çelik 232.499.253 Koza Altın 228.710.689 Karsan Otomotiv 219.655.266 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA