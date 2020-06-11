Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 1.355.298.465
Garanti Bankası 1.017.804.564
ASELSAN 998.475.
11.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:39
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|1.355.298.465
|Garanti Bankası
|1.017.804.564
|ASELSAN
|998.475.568
|Petkim
|835.053.665
|Şok Marketler
|632.780.438
|Türk Hava Yolları
|514.949.821
|Sasa Polyester
|503.597.251
|Kardemir (D)
|498.066.310
|T.S.K.B.
|477.479.201
|Güneş Sigorta
|418.531.754
|Bizim Mağazaları
|414.334.739
|Odaş Elektrik
|408.327.482
|Akbank
|405.447.783
|Tekfen Holding
|367.057.114
|Yapı ve Kredi Bankası
|309.022.552
|Koza Madencilik
|286.805.163
|Tüpraş
|262.330.978
|Ereğli Demir Çelik
|232.499.253
|Koza Altın
|228.710.689
|Karsan Otomotiv
|219.655.266
Kaynak: AA