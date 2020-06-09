Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Emlak Konut GMYO 1.545.806.761

Garanti Bankası 978.330.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 1.545.806.761 Garanti Bankası 978.330.313 Türk Hava Yolları 535.026.882 ASELSAN 483.696.273 Karsan Otomotiv 434.720.808 Bizim Mağazaları 421.011.533 Şok Marketler 397.654.218 Petkim 337.558.033 Akbank 310.866.343 Yapı ve Kredi Bankası 278.249.478 Tüpraş 275.706.600 İpek Doğal Enerji 230.365.571 Kardemir (D) 228.758.506 Hektaş 222.089.154 Koza Madencilik 220.554.792 Bim Mağazalar 216.270.279 Vakıflar Bankası 203.783.110 Halkbank 202.005.418 Arçelik 198.422.983 Güneş Sigorta 198.137.634 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA