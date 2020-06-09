Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 1.545.806.761
Garanti Bankası 978.330.
09.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:43
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|1.545.806.761
|Garanti Bankası
|978.330.313
|Türk Hava Yolları
|535.026.882
|ASELSAN
|483.696.273
|Karsan Otomotiv
|434.720.808
|Bizim Mağazaları
|421.011.533
|Şok Marketler
|397.654.218
|Petkim
|337.558.033
|Akbank
|310.866.343
|Yapı ve Kredi Bankası
|278.249.478
|Tüpraş
|275.706.600
|İpek Doğal Enerji
|230.365.571
|Kardemir (D)
|228.758.506
|Hektaş
|222.089.154
|Koza Madencilik
|220.554.792
|Bim Mağazalar
|216.270.279
|Vakıflar Bankası
|203.783.110
|Halkbank
|202.005.418
|Arçelik
|198.422.983
|Güneş Sigorta
|198.137.634
Kaynak: AA