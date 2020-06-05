Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.583.987.246
Türk Hava Yolları 934.027.270
Tüpraş 600.389.
05.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:49
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.583.987.246
|Türk Hava Yolları
|934.027.270
|Tüpraş
|600.389.212
|Petkim
|462.163.814
|ASELSAN
|461.372.733
|Bim Mağazalar
|441.543.192
|Akbank
|431.731.691
|Ereğli Demir Çelik
|366.818.952
|MLP Sağlık
|315.891.206
|Turkcell
|291.316.558
|Emlak Konut GMYO
|283.815.710
|Yapı ve Kredi Bankası
|249.084.656
|Halkbank
|189.961.785
|Vakıflar Bankası
|182.363.232
|İş Bankası (C)
|177.873.303
|Türk Telekom
|172.091.199
|Gübre Fabrikaları
|168.052.630
|Koç Holding
|160.119.417
|Arçelik
|156.363.005
|Pegasus
|153.156.810
Kaynak: AA