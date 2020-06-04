Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Türk Hava Yolları 1.286.817.914

ASELSAN 1.139.091.379

Petkim 1.057.386.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.286.817.914 ASELSAN 1.139.091.379 Petkim 1.057.386.648 Garanti Bankası 1.046.983.922 Emlak Konut GMYO 635.866.092 Torunlar GMYO 411.582.294 Bim Mağazalar 390.369.641 Vakıflar Bankası 374.816.900 Ereğli Demir Çelik 367.998.853 Akbank 361.456.047 Halkbank 348.193.883 Gübre Fabrikaları 335.162.690 Tüpraş 322.602.584 Karsan Otomotiv 304.648.556 Tümosan Motor ve Traktör 297.924.660 Pegasus 290.620.295 Kardemir (D) 269.022.038 Turkcell 262.625.206 Anadolu Efes 260.448.122 İş Bankası (C) 220.014.048 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA