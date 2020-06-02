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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.541.029.788
Emlak Konut GMYO 1.215.447.660
Garanti Bankası 1.069.369.

Borsada işlem hacmi sıralaması
02.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:43

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.541.029.788
Emlak Konut GMYO 1.215.447.660
Garanti Bankası 1.069.369.397
Türk Hava Yolları 758.224.458
Tüpraş 525.796.782
Akbank 475.714.535
İş Finansal Kiralama 429.008.807
Yapı ve Kredi Bankası 411.456.770
Ereğli Demir Çelik 368.671.428
Tekfen Holding 341.567.425
Gübre Fabrikaları 335.358.483
Petkim 333.214.766
Kardemir (D) 321.778.154
Güneş Sigorta 309.607.077
Vakıflar Bankası 284.930.537
Sasa Polyester 277.969.567
Sabancı Holding 268.425.985
İpek Doğal Enerji 264.030.463
Pegasus 256.202.936
Koza Madencilik 207.088.470
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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