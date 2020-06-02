Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

ASELSAN 1.541.029.788

Emlak Konut GMYO 1.215.447.660

Garanti Bankası 1.069.369.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.541.029.788 Emlak Konut GMYO 1.215.447.660 Garanti Bankası 1.069.369.397 Türk Hava Yolları 758.224.458 Tüpraş 525.796.782 Akbank 475.714.535 İş Finansal Kiralama 429.008.807 Yapı ve Kredi Bankası 411.456.770 Ereğli Demir Çelik 368.671.428 Tekfen Holding 341.567.425 Gübre Fabrikaları 335.358.483 Petkim 333.214.766 Kardemir (D) 321.778.154 Güneş Sigorta 309.607.077 Vakıflar Bankası 284.930.537 Sasa Polyester 277.969.567 Sabancı Holding 268.425.985 İpek Doğal Enerji 264.030.463 Pegasus 256.202.936 Koza Madencilik 207.088.470 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA