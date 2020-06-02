Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.541.029.788
Emlak Konut GMYO 1.215.447.660
Garanti Bankası 1.069.369.
02.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:43
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.541.029.788
|Emlak Konut GMYO
|1.215.447.660
|Garanti Bankası
|1.069.369.397
|Türk Hava Yolları
|758.224.458
|Tüpraş
|525.796.782
|Akbank
|475.714.535
|İş Finansal Kiralama
|429.008.807
|Yapı ve Kredi Bankası
|411.456.770
|Ereğli Demir Çelik
|368.671.428
|Tekfen Holding
|341.567.425
|Gübre Fabrikaları
|335.358.483
|Petkim
|333.214.766
|Kardemir (D)
|321.778.154
|Güneş Sigorta
|309.607.077
|Vakıflar Bankası
|284.930.537
|Sasa Polyester
|277.969.567
|Sabancı Holding
|268.425.985
|İpek Doğal Enerji
|264.030.463
|Pegasus
|256.202.936
|Koza Madencilik
|207.088.470
Kaynak: AA