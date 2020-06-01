Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.210.364.305
ASELSAN 1.187.846.891
Türk Hava Yolları 896.612.
01.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:47
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.210.364.305
|ASELSAN
|1.187.846.891
|Türk Hava Yolları
|896.612.076
|Emlak Konut GMYO
|739.401.407
|Tüpraş
|478.780.674
|Güneş Sigorta
|471.534.866
|Akbank
|432.844.426
|Petkim
|419.587.575
|Yapı ve Kredi Bankası
|404.596.431
|Kardemir (D)
|383.861.378
|Bim Mağazalar
|376.222.128
|Pegasus
|342.994.561
|Odaş Elektrik
|317.786.541
|Vakıflar Bankası
|315.762.709
|Eczacıbaşı İlaç
|271.883.745
|Arçelik
|267.780.124
|halkbank
|254.108.140
|Sasa Polyester
|253.077.575
|Gözde Girişim
|224.444.198
|İş Bankası (C)
|201.160.868
Kaynak: AA