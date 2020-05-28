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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.886.562.204
Garanti Bankası 2.225.889.240
Pegasus 1.017.395.

Borsada işlem hacmi sıralaması
28.05.2020 18:49 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:49

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.886.562.204
Garanti Bankası 2.225.889.240
Pegasus 1.017.395.574
ASELSAN 809.468.165
Akbank 667.657.920
Tüpraş 590.401.176
Sasa Polyester 509.440.327
İpek Doğal Enerji 507.150.180
TAV Havalimanları 418.792.978
Yapı ve Kredi Bankası 397.204.971
Koza Madencilik 373.631.656
Ereğli Demir Çelik 373.219.097
MLP Sağlık 335.774.997
Vakıflar Bankası 332.423.871
Emlak Konut GMYO 322.004.600
Bizim Mağazaları 295.335.729
Gübre Fabrikaları 287.213.455
Kardemir (D) 271.646.666
İş Bankası (C) 269.977.283
Koç Holding 240.839.488
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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