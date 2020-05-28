Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.886.562.204
Garanti Bankası 2.225.889.240
Pegasus 1.017.395.
28.05.2020 18:49 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:49
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.886.562.204
|Garanti Bankası
|2.225.889.240
|Pegasus
|1.017.395.574
|ASELSAN
|809.468.165
|Akbank
|667.657.920
|Tüpraş
|590.401.176
|Sasa Polyester
|509.440.327
|İpek Doğal Enerji
|507.150.180
|TAV Havalimanları
|418.792.978
|Yapı ve Kredi Bankası
|397.204.971
|Koza Madencilik
|373.631.656
|Ereğli Demir Çelik
|373.219.097
|MLP Sağlık
|335.774.997
|Vakıflar Bankası
|332.423.871
|Emlak Konut GMYO
|322.004.600
|Bizim Mağazaları
|295.335.729
|Gübre Fabrikaları
|287.213.455
|Kardemir (D)
|271.646.666
|İş Bankası (C)
|269.977.283
|Koç Holding
|240.839.488
Kaynak: AA