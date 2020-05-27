Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 1.989.464.646

Türk Hava Yolları 1.688.618.538

ASELSAN 1.020.823.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.989.464.646 Türk Hava Yolları 1.688.618.538 ASELSAN 1.020.823.935 Pegasus 902.118.071 Tüpraş 868.709.804 Akbank 412.675.655 Yapı ve Kredi Bankası 404.700.578 Emlak Konut GMYO 377.154.423 Anadolu Efes 362.025.294 TAV Havalimanları 353.388.060 Kardemir (D) 338.689.004 Vakıflar Bankası 323.799.354 Şok Marketler 287.482.575 Ereğli Demir Çelik 265.537.964 Bim Mağazalar 265.319.422 Eczacıbaşı İlaç 251.663.639 Petkim 248.175.238 Türk Telekom 240.010.585 Odaş Elektrik 239.507.884 Güneş Sigorta 226.891.153 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA