Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.989.464.646
Türk Hava Yolları 1.688.618.538
ASELSAN 1.020.823.
27.05.2020 18:59 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:59
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.989.464.646
|Türk Hava Yolları
|1.688.618.538
|ASELSAN
|1.020.823.935
|Pegasus
|902.118.071
|Tüpraş
|868.709.804
|Akbank
|412.675.655
|Yapı ve Kredi Bankası
|404.700.578
|Emlak Konut GMYO
|377.154.423
|Anadolu Efes
|362.025.294
|TAV Havalimanları
|353.388.060
|Kardemir (D)
|338.689.004
|Vakıflar Bankası
|323.799.354
|Şok Marketler
|287.482.575
|Ereğli Demir Çelik
|265.537.964
|Bim Mağazalar
|265.319.422
|Eczacıbaşı İlaç
|251.663.639
|Petkim
|248.175.238
|Türk Telekom
|240.010.585
|Odaş Elektrik
|239.507.884
|Güneş Sigorta
|226.891.153
Kaynak: AA