Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Tüpraş 625.900.597
Türk Hava Yolları 587.919.729
ASELSAN 579.168.
22.05.2020 19:05 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:05
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Tüpraş
|625.900.597
|Türk Hava Yolları
|587.919.729
|ASELSAN
|579.168.126
|Eczacıbaşı İlaç
|531.285.930
|Garanti Bankası
|500.967.894
|Güneş Sigorta
|344.701.999
|Koza Madencilik
|274.667.121
|Bim Mağazalar
|249.895.365
|Akbank
|246.524.564
|Sasa Polyester
|245.246.871
|Anadolu Efes
|242.445.860
|Hektaş
|238.019.655
|Pegasus
|218.657.155
|Karsan Otomotiv
|195.285.515
|Turkcell
|191.975.785
|Tat Gıda
|191.842.464
|Eczacıbaşı Yatırım
|180.282.622
|Yapı ve Kredi Bankası
|174.567.691
|Alarko Holding
|171.512.604
|İş Finansal Kiralama
|167.721.751
Kaynak: AA