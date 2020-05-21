Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 955.858.653

ASELSAN 912.095.587

Türk Hava Yolları 885.095.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 955.858.653 ASELSAN 912.095.587 Türk Hava Yolları 885.095.787 Güneş Sigorta 599.327.624 Gübre Fabrikaları 407.273.550 Tüpraş 369.561.386 Kardemir (D) 368.907.394 Akbank 345.363.648 Emlak Konut GMYO 317.826.627 Ereğli Demir Çelik 299.882.420 Tekfen Holding 292.432.788 Alarko Holding 286.605.649 Vestel 283.760.839 İpek Doğal Enerji 277.667.376 Koza Madencilik 244.544.330 Bim Mağazalar 238.500.688 Migros Ticaret 237.853.052 Sasa Polyester 212.862.804 Turkcell 210.637.548 İş Finansal Kiralama 197.451.148 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA