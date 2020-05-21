Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 955.858.653
ASELSAN 912.095.587
Türk Hava Yolları 885.095.
21.05.2020 18:39 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:39
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|955.858.653
|ASELSAN
|912.095.587
|Türk Hava Yolları
|885.095.787
|Güneş Sigorta
|599.327.624
|Gübre Fabrikaları
|407.273.550
|Tüpraş
|369.561.386
|Kardemir (D)
|368.907.394
|Akbank
|345.363.648
|Emlak Konut GMYO
|317.826.627
|Ereğli Demir Çelik
|299.882.420
|Tekfen Holding
|292.432.788
|Alarko Holding
|286.605.649
|Vestel
|283.760.839
|İpek Doğal Enerji
|277.667.376
|Koza Madencilik
|244.544.330
|Bim Mağazalar
|238.500.688
|Migros Ticaret
|237.853.052
|Sasa Polyester
|212.862.804
|Turkcell
|210.637.548
|İş Finansal Kiralama
|197.451.148
Kaynak: AA