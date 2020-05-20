Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Alkim Kimya 1.087.310.535

ASELSAN 890.223.604

Türk Hava Yolları 718.982.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Alkim Kimya 1.087.310.535 ASELSAN 890.223.604 Türk Hava Yolları 718.982.626 Garanti Bankası 696.962.295 Migros Ticaret 584.530.643 Sasa Polyester 541.959.305 Güneş Sigorta 523.950.709 Bim Mağazalar 467.312.478 Pegasus 372.504.759 Akbank 323.588.286 İş Finansal Kiralama 322.991.684 Emlak Konut GMYO 305.056.290 Eczacıbaşı İlaç 297.902.242 Tüpraş 255.915.367 Turkcell 223.450.323 Yapı ve Kredi Bankası 213.152.359 Kardemir (D) 210.716.321 Vakıflar Bankası 207.899.872 TAV Havalimanları 196.027.612 Odaş Elektrik 170.138.672 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA