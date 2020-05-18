Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Sasa Polyester 1.207.506.681
Türk Hava Yolları 1.017.432.
18.05.2020 18:48 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:48
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Sasa Polyester
|1.207.506.681
|Türk Hava Yolları
|1.017.432.376
|Garanti Bankası
|836.067.682
|Pegasus
|808.155.889
|Alkim Kimya
|782.533.571
|İş Fin.Kir.
|737.396.635
|Aselsan
|567.841.007
|Bim Mağazalar
|460.459.009
|Vakıflar Bankası
|382.282.910
|Kardemir (D)
|322.362.948
|Akbank
|305.469.595
|T. Halk Bankası
|297.797.241
|Tüpraş
|248.980.636
|Emlak Konut GMYO
|247.967.094
|Petkim
|242.238.261
|Eczacıbaşı İlaç
|239.542.989
|TAV Havalimanları
|233.577.133
|Koza Madencilik
|232.314.578
|Karsan Otomotiv
|229.050.017
|İş GMYO
|208.899.594
Kaynak: AA