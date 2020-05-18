Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi

Sasa Polyester 1.207.506.681

Türk Hava Yolları 1.017.432.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Sasa Polyester 1.207.506.681 Türk Hava Yolları 1.017.432.376 Garanti Bankası 836.067.682 Pegasus 808.155.889 Alkim Kimya 782.533.571 İş Fin.Kir. 737.396.635 Aselsan 567.841.007 Bim Mağazalar 460.459.009 Vakıflar Bankası 382.282.910 Kardemir (D) 322.362.948 Akbank 305.469.595 T. Halk Bankası 297.797.241 Tüpraş 248.980.636 Emlak Konut GMYO 247.967.094 Petkim 242.238.261 Eczacıbaşı İlaç 239.542.989 TAV Havalimanları 233.577.133 Koza Madencilik 232.314.578 Karsan Otomotiv 229.050.017 İş GMYO 208.899.594 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA