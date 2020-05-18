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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Sasa Polyester 1.207.506.681
Türk Hava Yolları 1.017.432.

Borsada işlem hacmi sıralaması
18.05.2020 18:48 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:48

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Sasa Polyester 1.207.506.681
Türk Hava Yolları 1.017.432.376
Garanti Bankası 836.067.682
Pegasus 808.155.889
Alkim Kimya 782.533.571
İş Fin.Kir. 737.396.635
Aselsan 567.841.007
Bim Mağazalar 460.459.009
Vakıflar Bankası 382.282.910
Kardemir (D) 322.362.948
Akbank 305.469.595
T. Halk Bankası 297.797.241
Tüpraş 248.980.636
Emlak Konut GMYO 247.967.094
Petkim 242.238.261
Eczacıbaşı İlaç 239.542.989
TAV Havalimanları 233.577.133
Koza Madencilik 232.314.578
Karsan Otomotiv 229.050.017
İş GMYO 208.899.594
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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