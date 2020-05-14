Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.702.473.285
Eczacıbaşı İlaç 1.297.754.954
Garanti Bankası 839.631.
14.05.2020 19:00 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:00
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.702.473.285
|Eczacıbaşı İlaç
|1.297.754.954
|Garanti Bankası
|839.631.584
|Sasa Polyester
|475.702.208
|Selçuk Ecza Deposu
|474.385.777
|Kardemir (D)
|458.939.474
|Alkim Kimya
|407.976.900
|Koza Madencilik
|381.545.472
|Akbank
|379.833.726
|İpek Doğal Enerji
|372.708.197
|Bim Mağazalar
|353.165.944
|Türk Hava Yolları
|350.953.096
|Türk Telekom
|331.419.980
|İş Finansal Kiralama
|329.314.072
|Migros Ticaret
|292.445.985
|Gübre Fabrikaları
|284.291.441
|Yapı ve Kredi Bankası
|263.040.601
|Eczacıbaşı Yatırım
|223.944.039
|Koza Altın
|219.465.773
|Reysaş GMYO
|214.236.182
Kaynak: AA