HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.702.473.285
Eczacıbaşı İlaç 1.297.754.954
Garanti Bankası 839.631.

Borsada işlem hacmi sıralaması
14.05.2020 19:00 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:00

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.702.473.285
Eczacıbaşı İlaç 1.297.754.954
Garanti Bankası 839.631.584
Sasa Polyester 475.702.208
Selçuk Ecza Deposu 474.385.777
Kardemir (D) 458.939.474
Alkim Kimya 407.976.900
Koza Madencilik 381.545.472
Akbank 379.833.726
İpek Doğal Enerji 372.708.197
Bim Mağazalar 353.165.944
Türk Hava Yolları 350.953.096
Türk Telekom 331.419.980
İş Finansal Kiralama 329.314.072
Migros Ticaret 292.445.985
Gübre Fabrikaları 284.291.441
Yapı ve Kredi Bankası 263.040.601
Eczacıbaşı Yatırım 223.944.039
Koza Altın 219.465.773
Reysaş GMYO 214.236.182
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti Ekonomi
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Ekonomi
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak Ekonomi
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin Ekonomi
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor Ekonomi
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak Ekonomi
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye...
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı
OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı
Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız
Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından...
Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor
Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Düşüşünü sürdüren dolar 6,98'den işlem görüyor
Düşüşünü sürdüren dolar 6,98'den işlem görüyor
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti
Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı
Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı
Altının gram fiyatı 384 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 384 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Devlet Bahçeli Berat Albayrak Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinem Kobal Ersin Korkut Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Adana Kadın Kayseri
Şu an buradasınız: Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 21:08:30. #1.14#
title