Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

ASELSAN 1.702.473.285

Eczacıbaşı İlaç 1.297.754.954

Garanti Bankası 839.631.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.702.473.285 Eczacıbaşı İlaç 1.297.754.954 Garanti Bankası 839.631.584 Sasa Polyester 475.702.208 Selçuk Ecza Deposu 474.385.777 Kardemir (D) 458.939.474 Alkim Kimya 407.976.900 Koza Madencilik 381.545.472 Akbank 379.833.726 İpek Doğal Enerji 372.708.197 Bim Mağazalar 353.165.944 Türk Hava Yolları 350.953.096 Türk Telekom 331.419.980 İş Finansal Kiralama 329.314.072 Migros Ticaret 292.445.985 Gübre Fabrikaları 284.291.441 Yapı ve Kredi Bankası 263.040.601 Eczacıbaşı Yatırım 223.944.039 Koza Altın 219.465.773 Reysaş GMYO 214.236.182 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA