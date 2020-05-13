Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.905.277.544
Garanti Bankası 659.069.793
Kardemir (D) 628.604.
13.05.2020 18:52 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:52
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.905.277.544
|Garanti Bankası
|659.069.793
|Kardemir (D)
|628.604.180
|Türk Hava Yolları
|613.258.934
|İş Finansal Kiralama
|575.016.541
|Eczacıbaşı İlaç
|538.161.150
|Akbank
|383.832.877
|Koza Madencilik
|354.264.359
|Bim Mağazalar
|345.257.161
|Yapı ve Kredi Bankası
|331.563.475
|Türk Telekom
|321.034.790
|Vakıflar Bankası
|287.006.053
|Migros Ticaret
|275.619.979
|İpek Doğal Enerji
|266.099.635
|Sasa Polyester
|248.581.331
|Güneş Sigorta
|235.867.320
|Odaş Elektrik
|228.882.647
|Emlak Konut GMYO
|225.743.627
|İş Bankası (C)
|210.177.775
|Selçuk Ecza Deposu
|192.223.674
Kaynak: AA