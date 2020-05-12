Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 967.066.700

ASELSAN 762.933.895

Migros Ticaret 645.558.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 967.066.700 ASELSAN 762.933.895 Migros Ticaret 645.558.848 Eczacıbaşı İlaç 559.732.626 Akbank 549.884.493 İş Finansal Kiralama 489.036.623 Emlak Konut GMYO 450.304.987 Kardemir (D) 384.324.660 Petkim 368.599.971 Türk Telekom 361.537.448 Vakıflar Bankası 358.760.175 Türk Hava Yolları 354.855.514 Alkim Kimya 327.562.487 Koza Madencilik 323.403.367 Bim Mağazalar 320.562.231 Yapı ve Kredi Bankası 285.892.116 İpek Doğal Enerji 242.865.199 T. Halk Bankası 232.372.490 Odaş Elektrik 230.142.749 İş Bankası (C) 194.022.774 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA