Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 967.066.700
ASELSAN 762.933.895
Migros Ticaret 645.558.
12.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 12.05.2020 18:44
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|967.066.700
|ASELSAN
|762.933.895
|Migros Ticaret
|645.558.848
|Eczacıbaşı İlaç
|559.732.626
|Akbank
|549.884.493
|İş Finansal Kiralama
|489.036.623
|Emlak Konut GMYO
|450.304.987
|Kardemir (D)
|384.324.660
|Petkim
|368.599.971
|Türk Telekom
|361.537.448
|Vakıflar Bankası
|358.760.175
|Türk Hava Yolları
|354.855.514
|Alkim Kimya
|327.562.487
|Koza Madencilik
|323.403.367
|Bim Mağazalar
|320.562.231
|Yapı ve Kredi Bankası
|285.892.116
|İpek Doğal Enerji
|242.865.199
|T. Halk Bankası
|232.372.490
|Odaş Elektrik
|230.142.749
|İş Bankası (C)
|194.022.774
Kaynak: AA