Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 773.657.383
Kardemir (D) 610.034.746
İş Fin.
11.05.2020 18:40 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:40
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|773.657.383
|Kardemir (D)
|610.034.746
|İş Fin.Kir.
|568.598.630
|Migros Ticaret
|565.695.842
|Eczacıbaşı İlaç
|500.750.007
|İpek Doğal Enerji
|378.059.037
|Petkim
|350.290.605
|Alkim Kimya
|336.955.664
|Yapı ve Kredi Bank.
|322.489.590
|Vakıflar Bankası
|296.909.042
|T. Halk Bankası
|277.282.542
|Türk Hava Yolları
|272.645.509
|Sasa Polyester
|263.975.214
|Pegasus
|227.697.387
|Koza Madencilik
|216.843.937
|Aselsan
|211.331.528
|Güneş Sigorta
|202.759.123
|Akbank
|201.899.917
|İş GMYO
|173.569.412
|Odaş Elektrik
|154.943.886
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA