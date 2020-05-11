Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi

Garanti Bankası 773.657.383

Kardemir (D) 610.034.746

İş Fin.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 773.657.383 Kardemir (D) 610.034.746 İş Fin.Kir. 568.598.630 Migros Ticaret 565.695.842 Eczacıbaşı İlaç 500.750.007 İpek Doğal Enerji 378.059.037 Petkim 350.290.605 Alkim Kimya 336.955.664 Yapı ve Kredi Bank. 322.489.590 Vakıflar Bankası 296.909.042 T. Halk Bankası 277.282.542 Türk Hava Yolları 272.645.509 Sasa Polyester 263.975.214 Pegasus 227.697.387 Koza Madencilik 216.843.937 Aselsan 211.331.528 Güneş Sigorta 202.759.123 Akbank 201.899.917 İş GMYO 173.569.412 Odaş Elektrik 154.943.886 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA