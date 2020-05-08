Borsada işlem hacmi sıralaması
08.05.2020 18:52 | Son Güncelleme: 08.05.2020 18:52
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 1.105.259.305
Garanti Bankası 933.860.474
Halkbank 688.246.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.105.259.305
|Garanti Bankası
|933.860.474
|Halkbank
|688.246.259
|İş Finansal Kiralama
|668.061.930
|Vakıflar Bankası
|593.433.946
|Sasa Polyester
|527.747.349
|Yapı ve Kredi Bankası
|433.935.519
|Akbank
|422.807.314
|Petkim
|361.191.877
|Türk Hava Yolları
|356.342.046
|Migros Ticaret
|339.974.363
|ASELSAN
|305.554.386
|İpek Doğal Enerji
|292.455.194
|Alkim Kimya
|282.373.638
|Bim Mağazalar
|259.054.890
|Koza Madencilik
|234.347.572
|Şok Marketler
|222.769.929
|İş Bankası (C)
|212.691.776
|Koza Altın
|205.199.341
|Türk Telekom
|195.671.986
Kaynak: AA