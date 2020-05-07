Borsada işlem hacmi sıralaması
07.05.2020 18:56 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:56
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 1.342.134.168
Garanti Bankası 1.172.284.564
Sasa Polyester 656.126.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.342.134.168
|Garanti Bankası
|1.172.284.564
|Sasa Polyester
|656.126.446
|Türk Hava Yolları
|645.387.252
|ASELSAN
|402.691.827
|Petkim
|391.583.808
|Güneş Sigorta
|376.427.773
|Migros Ticaret
|376.265.544
|Şok Marketler
|350.255.655
|Yapı ve Kredi Bankası
|333.724.444
|Ereğli Demir Çelik
|330.363.534
|İpek Doğal Enerji
|304.652.952
|Akbank
|281.189.299
|İş Finansal Kiralama
|268.796.377
|Pegasus
|243.202.907
|Koza Madencilik
|212.866.263
|Doğan Holding
|207.207.116
|Koza Altın
|199.392.081
|Vakıflar Bankası
|191.836.253
|Tüpraş
|180.068.850
Kaynak: AA