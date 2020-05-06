Borsada işlem hacmi sıralaması
06.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:44
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 955.904.438
Garanti Bankası 694.508.266
Güneş Sigorta 546.904.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|955.904.438
|Garanti Bankası
|694.508.266
|Güneş Sigorta
|546.904.860
|Koza Madencilik
|526.383.667
|ASELSAN
|519.224.277
|Petkim
|463.078.110
|İpek Doğal Enerji
|455.636.710
|Koza Altın
|400.460.367
|Türk Hava Yolları
|338.322.326
|Migros Ticaret
|323.968.877
|Ereğli Demir Çelik
|320.538.718
|Karsan Otomotiv
|318.443.078
|Yapı ve Kredi Bankası
|281.071.185
|Akbank
|268.798.931
|Tüpraş
|243.564.606
|Odaş Elektrik
|223.891.224
|Vestel
|217.375.018
|Sasa Polyester
|217.271.459
|Pegasus
|179.923.882
|Vakıflar Bankası
|168.034.676
Kaynak: AA