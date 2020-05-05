Borsada işlem hacmi sıralaması
05.05.2020 18:46 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:46
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 792.784.213
ASELSAN 607.487.218
Kardemir (D) 596.510.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|792.784.213
|ASELSAN
|607.487.218
|Kardemir (D)
|596.510.977
|Türk Hava Yolları
|438.315.474
|Sasa Polyester
|424.303.144
|Pegasus
|398.073.104
|Güneş Sigorta
|275.755.003
|Akbank
|261.843.584
|Tüpraş
|258.062.425
|İpek Doğal Enerji
|256.077.131
|Doğan Holding
|255.328.364
|Koza Madencilik
|232.212.388
|Odaş Elektrik
|209.968.541
|Koza Altın
|202.331.970
|Torunlar GMYO
|197.439.469
|Yapı ve Kredi Bankası
|191.152.979
|Halkbank
|186.644.408
|İş Bankası (C)
|178.435.884
|Eczacıbaşı İlaç
|176.854.393
|Karsan Otomotiv
|176.399.676
Kaynak: AA