Borsada işlem hacmi sıralaması
30.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:58
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.572.591.851
Türk Hava Yolları 793.116.421
ASELSAN 678.298.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.572.591.851
|Türk Hava Yolları
|793.116.421
|ASELSAN
|678.298.736
|Petkim
|546.677.502
|Migros Ticaret
|402.120.669
|Tüpraş
|398.724.727
|Yapı ve Kredi Bankası
|346.471.910
|Akbank
|343.150.272
|İş Bankası (C)
|292.353.894
|Odaş Elektrik
|276.334.038
|Vakıflar Bankası
|255.423.582
|İş Finansal Kiralama
|235.458.155
|Koç Holding
|209.759.159
|Ereğli Demir Çelik
|209.457.826
|Turkcell
|206.470.012
|Güneş Sigorta
|195.813.547
|Şok Marketler
|192.821.668
|Halkbank
|188.190.145
|Eczacıbaşı İlaç
|177.847.035
|İş Yatırım Menkul Değerler
|160.856.951
Kaynak: AA