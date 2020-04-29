Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Migros Ticaret 1.245.792.500

Garanti Bankası 792.046.440

Petkim 667.702.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Migros Ticaret 1.245.792.500 Garanti Bankası 792.046.440 Petkim 667.702.256 Türk Hava Yolları 623.597.416 ASELSAN 574.579.242 MLP Sağlık 425.993.637 Eczacıbaşı İlaç 414.875.727 Odaş Elektrik 410.767.256 Hektaş 404.636.305 Şok Marketler 360.638.904 Bim Mağazalar 321.190.816 Tüpraş 309.204.809 Sasa Polyester 292.507.397 Turkcell 248.549.107 Akbank 216.310.789 Vakıflar Bankası 215.514.970 Ereğli Demir Çelik 194.469.100 Yapı ve Kredi Bankası 190.244.401 Tat Gıda 187.569.725 İş Bankası (C) 184.796.383 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA