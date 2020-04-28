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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 965.151.052
Eczacıbaşı İlaç 914.922.307
Türk Hava Yolları 757.

Borsada işlem hacmi sıralaması
28.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:46

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 965.151.052
Eczacıbaşı İlaç 914.922.307
Türk Hava Yolları 757.013.204
ASELSAN 545.381.467
Odaş Elektrik 494.992.212
Şok Marketler 420.311.264
Petkim 364.377.872
Migros Ticaret 354.791.846
MLP Sağlık 347.531.001
Akbank 331.829.853
İş Finansal Kiralama 326.936.022
Güneş Sigorta 308.721.799
İpek Doğal Enerji 305.653.344
İş Bankası (C) 292.995.902
Vakıflar Bankası 266.467.642
Turkcell 265.730.150
Koza Madencilik 243.316.961
Halkbank 242.050.965
Vestel 240.667.261
Yapı ve Kredi Bankası 238.307.504
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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