Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Türk Hava Yolları 1.340.122.249

Garanti Bankası 1.219.314.054

Eczacıbaşı İlaç 1.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.340.122.249 Garanti Bankası 1.219.314.054 Eczacıbaşı İlaç 1.006.901.195 ASELSAN 831.874.820 Şok Marketler 588.679.398 Migros Ticaret 483.540.767 Akbank 448.269.462 Koza Madencilik 418.411.624 Güneş Sigorta 379.631.543 Sasa Polyester 376.750.055 Yapı ve Kredi Bankası 357.113.022 Koza Altın 305.955.184 Vakıflar Bankası 294.616.580 Petkim 290.784.953 Halkbank 280.944.087 İş Bankası (C) 265.934.352 İş Finansal Kiralama 232.176.710 Turkcell 208.052.508 Tüpraş 198.007.573 TAV Havalimanları 194.164.700 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA