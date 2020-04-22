Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 1.081.946.172

Sasa Polyester 685.802.416

Eczacıbaşı İlaç 591.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.081.946.172 Sasa Polyester 685.802.416 Eczacıbaşı İlaç 591.576.599 Şok Marketler 493.831.626 ASELSAN 459.777.757 Türk Hava Yolları 447.232.577 Migros Ticaret 339.833.704 Doğan Holding 314.189.253 Tüpraş 311.590.120 Yapı ve Kredi Bankası 287.364.307 Bizim Mağazaları 279.413.295 Vakıflar Bankası 274.144.288 Turkcell 271.590.544 Akbank 234.700.741 Güneş Sigorta 227.479.263 İş Finansal Kiralama 226.766.244 Karsan Otomotiv 219.298.781 Petkim 209.966.922 Deva Holding 206.921.959 Koza Altın 189.988.121 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA