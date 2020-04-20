Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 853.628.264
ASELSAN 729.061.821
Türk Hava Yolları 688.471.
20.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:44
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|853.628.264
|ASELSAN
|729.061.821
|Türk Hava Yolları
|688.471.512
|İş Finansal Kiralama
|456.734.789
|Migros Ticaret
|438.867.436
|Odaş Elektrik
|359.149.208
|Kardemir (D)
|324.724.339
|Petkim
|322.356.226
|Güneş Sigorta
|278.453.408
|Yapı ve Kredi Bankası
|266.814.407
|Akbank
|233.738.486
|Vakıflar Bankası
|225.470.117
|Karsan Otomotiv
|190.405.331
|Koza Altın
|184.520.145
|Ereğli Demir Çelik
|182.555.140
|Turkcell
|178.197.243
|Tüpraş
|163.971.638
|Bim Mağazalar
|161.572.051
|Koza Madencilik
|155.646.708
|İş Bankası (C)
|154.486.465
Kaynak: AA