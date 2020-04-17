Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Pegasus 1.660.600.033

Garanti Bankası 1.031.990.149

Türk Hava Yolları 908.410.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Pegasus 1.660.600.033 Garanti Bankası 1.031.990.149 Türk Hava Yolları 908.410.021 ASELSAN 833.094.111 Akbank 439.041.737 Eczacıbaşı İlaç 417.636.130 Yapı ve Kredi Bankası 326.389.136 Vakıflar Bankası 323.855.217 Migros Ticaret 316.817.977 İş Finansal Kiralama 315.026.436 Karsan Otomotiv 278.684.274 Güneş Sigorta 277.668.785 Sasa Polyester 260.116.322 Petkim 243.562.008 Ereğli Demir Çelik 224.074.772 Kardemir (D) 223.193.104 İş Bankası (C) 209.826.936 Turkcell 192.695.931 Koza Altın 172.615.481 Tüpraş 159.459.835 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA