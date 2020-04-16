Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

ASELSAN 1.238.774.034

Pegasus 1.158.339.673

Türk Hava Yolları 1.083.840.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.238.774.034 Pegasus 1.158.339.673 Türk Hava Yolları 1.083.840.016 Garanti Bankası 954.707.108 Eczacıbaşı İlaç 929.037.144 Migros Ticaret 615.623.031 Akbank 364.479.343 Yapı ve Kredi Bankası 315.300.182 İpek Doğal Enerji 294.687.049 Ereğli Demir Çelik 288.405.860 Bim Mağazalar 280.915.463 Tüpraş 271.396.545 Koza Altın 264.450.586 İş Finansal Kiralama 253.317.981 Koza Madencilik 243.742.059 Vakıflar Bankası 243.484.715 Sasa Polyester 234.573.019 Petkim 203.026.006 Hektaş 157.025.463 TAV Havalimanları 149.974.591 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA