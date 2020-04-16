Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.238.774.034
Pegasus 1.158.339.673
Türk Hava Yolları 1.083.840.
16.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:44
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.238.774.034
|Pegasus
|1.158.339.673
|Türk Hava Yolları
|1.083.840.016
|Garanti Bankası
|954.707.108
|Eczacıbaşı İlaç
|929.037.144
|Migros Ticaret
|615.623.031
|Akbank
|364.479.343
|Yapı ve Kredi Bankası
|315.300.182
|İpek Doğal Enerji
|294.687.049
|Ereğli Demir Çelik
|288.405.860
|Bim Mağazalar
|280.915.463
|Tüpraş
|271.396.545
|Koza Altın
|264.450.586
|İş Finansal Kiralama
|253.317.981
|Koza Madencilik
|243.742.059
|Vakıflar Bankası
|243.484.715
|Sasa Polyester
|234.573.019
|Petkim
|203.026.006
|Hektaş
|157.025.463
|TAV Havalimanları
|149.974.591
Kaynak: AA