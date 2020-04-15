Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.309.433.406
Pegasus 2.226.207.929
ASELSAN 1.820.731.
15.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:44
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.309.433.406
|Pegasus
|2.226.207.929
|ASELSAN
|1.820.731.882
|Garanti Bankası
|1.043.836.307
|Migros Ticaret
|569.890.774
|Bim Mağazalar
|538.905.843
|Akbank
|482.323.043
|Ereğli Demir Çelik
|447.092.844
|Yapı ve Kredi Bankası
|404.440.888
|TAV Havalimanları
|377.244.037
|Petkim
|368.629.027
|Koza Altın
|327.207.236
|İpek Doğal Enerji
|305.909.555
|Tüpraş
|299.491.321
|Vakıflar Bankası
|273.393.986
|İş Finansal Kiralama
|235.744.804
|Koza Madencilik
|234.598.645
|İş Bankası (C)
|225.904.519
|Bizim Mağazaları
|223.380.759
|Eczacıbaşı İlaç
|212.229.930
Kaynak: AA