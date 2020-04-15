Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Türk Hava Yolları 2.309.433.406

Pegasus 2.226.207.929

ASELSAN 1.820.731.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.309.433.406 Pegasus 2.226.207.929 ASELSAN 1.820.731.882 Garanti Bankası 1.043.836.307 Migros Ticaret 569.890.774 Bim Mağazalar 538.905.843 Akbank 482.323.043 Ereğli Demir Çelik 447.092.844 Yapı ve Kredi Bankası 404.440.888 TAV Havalimanları 377.244.037 Petkim 368.629.027 Koza Altın 327.207.236 İpek Doğal Enerji 305.909.555 Tüpraş 299.491.321 Vakıflar Bankası 273.393.986 İş Finansal Kiralama 235.744.804 Koza Madencilik 234.598.645 İş Bankası (C) 225.904.519 Bizim Mağazaları 223.380.759 Eczacıbaşı İlaç 212.229.930 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA